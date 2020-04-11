По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков
Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11, по юго-западу и южному Прибайкалью до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла, местами 4-9 мороза, днём 18-23, местами 10-15 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 20-22 тепла.
В Улан-Удэ днём до +22 градусов
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