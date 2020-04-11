В Улан-Удэ днём до +22 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков



Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11, по юго-западу и южному Прибайкалью до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 1 мороза до 4 тепла, местами 4-9 мороза, днём 18-23, местами 10-15 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 20-22 тепла.

