Позже они пытались продать их
В полицию обратилась жительница Сретенска Забайкальского края и сообщила о краже двух велосипедов. Злоумышленники попали во двор частного дома, перепрыгнув через забор.
Во время подворного обхода полицейским удалось установить очевидца, который рассказал, что накануне неизвестные на улице предлагали купить велосипед.
В дальнейшем, по имеющимся приметам, удалось задержать подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, которые дали признательные показания.
Идея украсть велосипеды у них появилась днём, когда мужчины проходили мимо дома потерпевшей и увидели стоящие велосипеды в ограде. После преступления, задержанные спрятали их в заброшенном здании.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Велосипеды изъяты и возвращены потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчины спрятали украденные велосипеды в заброшенном здании
Общество, Фото:
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