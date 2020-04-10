В Забайкалье мужчины спрятали украденные велосипеды в заброшенном здании

Позже они пытались продать их



В полицию обратилась жительница Сретенска Забайкальского края и сообщила о краже двух велосипедов. Злоумышленники попали во двор частного дома, перепрыгнув через забор.



Во время подворного обхода полицейским удалось установить очевидца, который рассказал, что накануне неизвестные на улице предлагали купить велосипед.



В дальнейшем, по имеющимся приметам, удалось задержать подозреваемых. Ими оказались два местных жителя, которые дали признательные показания.



Идея украсть велосипеды у них появилась днём, когда мужчины проходили мимо дома потерпевшей и увидели стоящие велосипеды в ограде. После преступления, задержанные спрятали их в заброшенном здании.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Велосипеды изъяты и возвращены потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

