Редкие животные, обитающие в Забайкалье, вошли в Красную книгу

В уникальный перечень вошли дзерен, манул, тарбаган и 45 видов птиц



Редкие животные, обитающие в Забайкальском крае, вошли в уникальный перечень минприроды России. В новую редакцию Красной книги РФ вошли дзерен, манул, тарбаган и 45 видов птиц.



Предыдущий перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу РФ, был утверждён в 1997 году. В новую редакцию впервые занесены 29 видов птиц и 14 млекопитающих. Среди млекопитающих - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие. Краснокнижный статус обрели также чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие.



- Предыдущее издание Красной книги РФ включало 38 видов птиц, обитающих на территории Забайкальского края и Даурского заповедника (без учёта редких залётных видов). В пределах региона Даурский заповедник - это важнейшее место обитания птиц. Поэтому здесь встречаются все обитающие в крае редкие виды, занесённые как в федеральную Красную книгу, так и в Красную книгу Забайкальского края. Новое издание Красной Книги РФ включает уже 45 видов птиц, которые обитают на территории Забайкальского края и Даурского заповедника. Из списков предыдущей охранной книги исключены два вида, но добавлено 9 новых видов, подвидов и популяций птиц, - рассказали в дирекции заповедника.



Среди добавленных видов пернатых - серый гусь, восточный гуменник, утка касатка, а также красношейная поганка, два вида куликов - морской зуек и краснозобик, и два вида певчих птиц - овсянка-ремез и дубровник. Благодаря предпринятым в крае мерам охраны их численность в последние годы в Восточном Забайкалье растёт. Такие же высокие категории статуса редкости имеют и внесенные в Красную книгу РФ овсянка-ремез и дубровник. Состояние их популяций действительно очень угрожающее. Например, дубровник в начале девяностых годов был обычным видом в крае, но уже к концу девяностых годов птица практически полностью повсеместно исчезла.



В новом издании Красной книги у многих видов изменены категории статуса редкости. Применительно к территории Забайкальского края и Даурского заповедника категории изменены у 16 видов птиц. У половины из них - в сторону улучшения состояния их популяций, у другой половины - в сторону ухудшения. В первую группу попали, например, утка-мандаринка и чёрный журавль, численность которого растет. Среди видов, состояние популяции которых ухудшается, оказались сокол-балобан и восточный подвид дрофы, сообщает пресс-служба государственного заповедника «Даурский».



