В Бурятии на доставку продуктов питания и лекарств приняли тысячу заявок

Работа «горячей линии» продолжается



В Бурятии продолжается приём заявок на доставку продуктов питания и лекарств одиноким пожилым гражданам, не состоящим на социальном обслуживании и находящимся в условиях изоляции. Продукты и медикаменты приобретаются за счёт личных средств гражданина.



- Всего с 30 марта 2020 года по дежурным телефонам принято 1037 заявок, в том числе за 9 апреля – 101 заявка, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Отработка заявок граждан по доставке выстраивается во взаимодействии с волонтёрскими организациями и администрациями муниципальных образований.



Специалисты территориальных отделов министерства социальной защиты населения Бурятии принимают заявки во всех районах республики ежедневно с 08.00 до 23.00 от граждан старшего возраста, оказавшихся без поддержки близких, по телефонам:



1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50



2. Баргузинский район 8-902-452-00-14



3. Баунтовский район 8-902-536-18-18



4. Бичурский район 8-902-452-00-17



5. Джидинский район 8-902-452-00-20



6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42



7. Закаменский район 8-902-452-00-30



8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26



9. Иволгинский район 8-902-532-20-33



10. Кижингинский район 8-902-452-00-39



11. Курумканский район 8-902-452-00-46



12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44



13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37



14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48



15. Окинский район 8-902-536-14-50



16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51



17. Селенгинский район 8-902-452-00-59



18. Муйский район 8-902-531-10-01



19. Северо-Байкальский район 8-902-452-00-54



20. Северобайкальск 8-902-452-00-54



21. Тункинский район 8-902-452-00-62



22. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65



23. Хоринский район 8-902-45-200-68



Также заявку можно подать по многоканальному телефону «горячей линии» волонтёров Общероссийского народного фронта (ОНФ) - 8-800-200-34-11.



