Работа «горячей линии» продолжается
В Бурятии продолжается приём заявок на доставку продуктов питания и лекарств одиноким пожилым гражданам, не состоящим на социальном обслуживании и находящимся в условиях изоляции. Продукты и медикаменты приобретаются за счёт личных средств гражданина.
- Всего с 30 марта 2020 года по дежурным телефонам принято 1037 заявок, в том числе за 9 апреля – 101 заявка, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Отработка заявок граждан по доставке выстраивается во взаимодействии с волонтёрскими организациями и администрациями муниципальных образований.
Специалисты территориальных отделов министерства социальной защиты населения Бурятии принимают заявки во всех районах республики ежедневно с 08.00 до 23.00 от граждан старшего возраста, оказавшихся без поддержки близких, по телефонам:
1. Улан-Удэ 8-950-384-11-50
2. Баргузинский район 8-902-452-00-14
3. Баунтовский район 8-902-536-18-18
4. Бичурский район 8-902-452-00-17
5. Джидинский район 8-902-452-00-20
6. Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42
7. Закаменский район 8-902-452-00-30
8. Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26
9. Иволгинский район 8-902-532-20-33
10. Кижингинский район 8-902-452-00-39
11. Курумканский район 8-902-452-00-46
12. Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44
13. Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37
14. Мухоршибирский район 8-902-452-00-48
15. Окинский район 8-902-536-14-50
16. Прибайкальский район 8-902-452-00-51
17. Селенгинский район 8-902-452-00-59
18. Муйский район 8-902-531-10-01
19. Северо-Байкальский район 8-902-452-00-54
20. Северобайкальск 8-902-452-00-54
21. Тункинский район 8-902-452-00-62
22. Тарбагатайский район 8-902-45-200-65
23. Хоринский район 8-902-45-200-68
Также заявку можно подать по многоканальному телефону «горячей линии» волонтёров Общероссийского народного фронта (ОНФ) - 8-800-200-34-11.
В Бурятии на доставку продуктов питания и лекарств приняли тысячу заявок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министр строительства Бурятии назвал это «очень своевременной мерой поддержки»
На некоторых маршрутах улан-удэнцам придётся ждать автобусы почти час
Огнеборцы напоминают о правилах с помощью громкоговорителей
Экзамены по выбору проводиться не будут из-за пандемии
Улан-удэнец, занимающийся дезинфекцией улиц, рассказал о своей работе
Более тысячи огневых задач выполнили артиллеристы в ходе полевого выхода
В северных районах региона режим будет введён 1 мая
В Забайкальском крае 10 людей с подозрением на наличие инфекции
Как минимум до конца апреля школьники будут учиться дистанционно
Мэрия анонсировала появление сразу 15 светофоров в различных районах города
В дело вмешалась прокуратура
Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков
Общество, 09.04.2020
Небольшое видео о работе опубликовано в соцсети
Общество, 09.04.2020
Полицейские проверяют прохожих на улицах и контролируют приезжих