В Бурятии должникам отменили пени за услуги ЖКХ

Министр строительства Бурятии назвал это «очень своевременной мерой поддержки»



Правительство России запретило начислять пени и ограничивать предоставление коммунальных услуг при их несвоевременной оплате до 1 января 2021 года. Мера связана с пандемией коронавируса и направлена на тех граждан, кто не может дистанционно оплачивать услуги ЖКХ.



При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется. Если гражданин столкнулся со сложностями при дистанционной оплате, ему следует обратиться к исполнителю и договориться о рассрочке. Контактные данные организации, отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, можно найти в платёжке.



- Эта очень своевременная и необходимая мера поддержки, - прокомментировал министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



- Сегодня предприятия жилищно-коммунального комплекса продолжают обеспечивать потребителей всеми необходимыми ресурсами. Более того, на них ложится дополнительная нагрузка, в связи с тем, что многие граждане находятся дома, а значит потребления коммунальных услуг увеличивается. Поэтому сегодня так важно, чтобы каждый житель республики старался платить за услуги ЖКХ и не копить задолженность, - добавил Рузавин.



В минстрое Бурятии работают телефоны горячих линий, в том числе по вопросам ЖКХ - 8-(3012) - 21-44-78.



По вопросам работы управляющих компаний и ТСЖ необходимо обращаться по телефонам: 8(3012)-46-10-32, 8(3012)-46-15-20, 8(3012)-46-07-86



Ещё одно решение, принятое федеральным правительством для защиты населения от новой коронавирусной инфекции, заключается во временном приостановлении поверки приборов учёта коммунальных ресурсов. После возобновления обычного режима работы предприятий, необходимость поверять приборы учёта будет восстановлена.





