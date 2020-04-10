В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршрутов

На некоторых маршрутах улан-удэнцам придётся ждать автобусы почти час



Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщил график движения общественного транспорта на 10 апреля.



На линию выйдут 27 трамваев. Интервал движения по маршрутам №1, 2, 4 в часы «пик» – 6-19 минут, в «непиковое» время - 19-26 мин.



По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренние и вечерние часы «пик»:

- в 7.12 отправление трамвая с конечной остановки в мкрн Мелькомбинат;

- в 7.51 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка;

- в 16.57 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка.



МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31- по графику выходного дня, 31К – по графику рабочего дня.



Частные перевозчики:



- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и в 20.00.4



- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из мкрн Сокол.



Работа маршрутов №51, 54, 80 приостановлена.



Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.

