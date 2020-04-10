Экзамены по выбору проводиться не будут из-за пандемии
Государственную итоговую аттестацию в девятых классах (ГИА-9) в 2020 году планируется провести только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по выбору проводиться не будут.
Соответствующие изменения готовятся министерством просвещения и Рособрнадзором.
В 2020 году ГИА-9 также будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды, в каждом из этих периодов будут предусмотрены основные и резервные сроки экзаменов. Регионы получат право самостоятельно принять решения о необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период, исходя из своей санитарно-эпидемиологической обстановки.
Пункты проведения экзаменов для девятиклассников могут быть организованы в тех школах, в которых они обучались.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия не стала досрочно завершать учебный год.
Девятиклассники сдадут экзамены только по обязательным предметам
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