Улан-удэнец, занимающийся дезинфекцией улиц, рассказал о своей работе
Как сообщал «Байкал-Daily», улицы Улан-Удэ с 1 апреля обрабатывают специальным дезраствором, который эффективен против коронавируса. Ведётся дезинфекция подъездов, общественных пространств, остановок, поручней и лавочек. Ранее засняли на видео дезинфекцию подземного перехода на Элеваторе.
В мэрии города рассказали о 31-летнем Василии Николаеве, который третий год работает в комбинате по благоустройству. Сейчас он проводит дезинфекцию остановок, пешеходных переходов, лавочек. Рабочий день начинается с 8 утра.
- Сам распылитель весит 25 кг. Плюс 13 кг дезраствора. Всего 38 кг. Одной заправки хватает на 2,5 часа. Конечно, периодически снимаем. На объект приехали, обработали, в машину загрузили и поехали до следующего объекта, - рассказал он.
Когда заканчивается средство, созваниваются с водителем водовозки. Снова заправляют ранец и продолжают работу.
- Хорошо с утра прохладно, но к обеду сами знаете какая погода. В спецодежде, в перчатках и в респираторах. Обед, в основном, я беру с собой. Жена готовит. Дочка маленькая, 3,5 года, тоже помогает ей. Волнуются, - сказал Василий.
Сейчас дезинфекцию общественных территорий проводят 16 сотрудников комбината по благоустройству Улан-Удэ.
Недавно из резервного фонда Улан-Удэ было выделено 8 млн рублей на приобретение дезинфицирующих средств и продолжение санитарной обработки города.
Распылитель с дезраствором для обработки улиц Улан-Удэ весит 38 кг
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