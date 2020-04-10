В северных районах региона режим будет введён 1 мая
В Иркутской области на территории южных, центральных и западных районов с 10 апреля по 15 июня введён особый противопожарный режим. В северных районах особый режим будет введён с 1 мая по 15 июля.
Поэтапное введение режима обусловлено прогнозом Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: на юге области местами уже сошёл снежный покров, в северных территориях также ожидается ранняя весна.
- В условиях особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожароопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии особый противопожарный режим был введён раньше, 6 апреля.
В Иркутской области ввели особый противопожарный режим
Общество, Фото:
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