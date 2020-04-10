Как минимум до конца апреля школьники будут учиться дистанционно
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Как сообщал «Байкал-Daily», 8 апреля минпросвещения России направило рекомендации, в которых указано, что регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов. В них отмечено, что каждый регион определяет меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах. Хабаровский край уже решил досрочно распустить школьников: начальные классы уйдут на каникулы уже 13 апреля, а восьмиклассники – 14 мая.
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Однако в Бурятии отказались от досрочных каникул. В министерстве образования Бурятии сообщили, что все образовательные организации закончат учебный год по графику.
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- В настоящее время не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочного окончания учебного года. Мы справляемся с нагрузкой и с дистанционным обучением, - сказал заместитель министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.
К слову, о дистанционном обучении. Недавно стало известно, что у 30 тысяч школьников в Бурятии нет возможности учиться онлайн.
Бурятия отказалась досрочно завершать учебный год
Общество, Фото:
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