В колонии в Бурятии нарушали противопожарную безопасность

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии нарушали закон о пожарной безопасности.



Администрация учреждения своевременно не приняла мер по огнезащитной обработке чердачных помещений административных и производственных зданий. Состояние системы автоматической пожарной безопасности в производственных цехах также не соответствовало требованиям пожарной безопасности.



- Специализированный прокурор обратился в суд с иском к ФКУ ИК-8 УФСИН России по Бурятии о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Устранение нарушений находится на контроле специализированной прокуратуры.

