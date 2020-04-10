В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии нарушали закон о пожарной безопасности.
Администрация учреждения своевременно не приняла мер по огнезащитной обработке чердачных помещений административных и производственных зданий. Состояние системы автоматической пожарной безопасности в производственных цехах также не соответствовало требованиям пожарной безопасности.
- Специализированный прокурор обратился в суд с иском к ФКУ ИК-8 УФСИН России по Бурятии о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. Октябрьский районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Устранение нарушений находится на контроле специализированной прокуратуры.
В колонии в Бурятии нарушали противопожарную безопасность
Общество, Фото:
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