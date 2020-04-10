Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии
В Иркутской области транспортные полицейские задержали подозреваемых в краже товарно-материальных ценностей.
Как установило следствие, двое жителей Братского района, в течении марта 2020 года, неоднократно проникали на территорию речного пароходства, где воровали кабель, детали двигателей.
Правоохранители установили и задержали подозреваемых, украденное изъято. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.
За кражи возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Жители Иркутской области совершили кражу из речного пароходства на 400 тысяч
Общество, Фото:
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