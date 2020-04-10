Вор обесточил дома жителей Бурятии

Уголовное дело передано в суд
Житель Муйского района Бурятии обвиняется в повреждении объектов жилищного и коммунального хозяйства из корыстных побуждений.
Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки по факту аварии на трансформаторной подстанции.
Установлено, что в январе 2020 года в посёлке Северомуйск в течение 10 часов отсутствовало электроснабжение в 16 многоквартирных жилых домах, котельной и образовательном учреждении.
- Прекращение подачи электрической энергии произошло в связи с незаконным проникновением в помещение подстанции злоумышленника. Пытаясь украсть оборудование, он повредил резервный автомат защиты и трансформатор, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Муйский районный суд для рассмотрения по существу.
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