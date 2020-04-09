Зоогалерея Иркутска собирает лекарства для старенькой тигрицы

Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток



Иркутская зоогалерея собирает лекарства старенькой тигрице по имени Ириска. Тигрица вынуждена ежедневно принимать целую горсть нескольких лекарств, назначенных врачом пожизненно.



- Сейчас с препаратами возникла заминка. Запасы Вазонита нужно срочно пополнять. Если вдруг у вас есть лишние таблеточки - везите, их нужно много... Пока мы найдём новый источник поступления лекарств, перебоев в их приёме Ириской быть не должно, она старенькая, её сосудам без препарата «Вазонит 600» не справиться, - сообщается в официальной группе зоогалереи Иркутска.



По словам руководителя зоогалереи Людмилы Ивушкиной, тигрица с тех пор как «подсела на таблеточки», чувствует себя гораздо бодрее.



- А в прошлом году не вставала больше месяца, до пролежней дошло, - поделилась в комментариях Людмила.

