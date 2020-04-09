Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток
Иркутская зоогалерея собирает лекарства старенькой тигрице по имени Ириска. Тигрица вынуждена ежедневно принимать целую горсть нескольких лекарств, назначенных врачом пожизненно.
- Сейчас с препаратами возникла заминка. Запасы Вазонита нужно срочно пополнять. Если вдруг у вас есть лишние таблеточки - везите, их нужно много... Пока мы найдём новый источник поступления лекарств, перебоев в их приёме Ириской быть не должно, она старенькая, её сосудам без препарата «Вазонит 600» не справиться, - сообщается в официальной группе зоогалереи Иркутска.
По словам руководителя зоогалереи Людмилы Ивушкиной, тигрица с тех пор как «подсела на таблеточки», чувствует себя гораздо бодрее.
- А в прошлом году не вставала больше месяца, до пролежней дошло, - поделилась в комментариях Людмила.
Зоогалерея Иркутска собирает лекарства для старенькой тигрицы
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