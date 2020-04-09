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Картины художника Зорикто Доржиева воссоздают жители разных стран

Картины художника Зорикто Доржиева воссоздают жители разных стран
Общество, 
«Вот он, мой звёздный час», - отреагировал известный художник

В соцсетях набирает обороты новый челлендж с хештегом #изоизоляция, суть которого в точности или оригинально воспроизвести картины известных художников из подручных средств. Жители разных стран воспроизводят также картины известного бурятского художника Зоригто Доржиева.

- Вот он, мой звёздный час, - отреагировал сам художник. 



Министр культуры Соелма Дагаева объяснила, откуда пошёл такой интересный челлендж.

- Всё началось с музея Гетти – самого крупного художественного музея на Западном побережье США. Он запустил флешмоб в своём «Твиттере». Сотрудники и сами воспроизвели несколько картин, используя клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное бельё, – рассказала в соцсетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Это настоящая популярность. Всемирная.

В завершение слов министр культуры призвала жителей Бурятии присоединиться к интересному челленджу.
художники
 
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