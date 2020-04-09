Картины художника Зорикто Доржиева воссоздают жители разных стран





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝔸𝕃𝔻𝔸ℝ (@aldar_dashiev) 6 Апр 2020 в 10:10 PDT



Министр культуры Соелма Дагаева объяснила, откуда пошёл такой интересный челлендж.



- Всё началось с музея Гетти – самого крупного художественного музея на Западном побережье США. Он запустил флешмоб в своём «Твиттере». Сотрудники и сами воспроизвели несколько картин, используя клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное бельё, – рассказала в соцсетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Это настоящая популярность. Всемирная.



В завершение слов министр культуры призвала жителей Бурятии присоединиться к интересному челленджу.

Министр культуры Соелма Дагаева объяснила, откуда пошёл такой интересный челлендж.- Всё началось с музея Гетти – самого крупного художественного музея на Западном побережье США. Он запустил флешмоб в своём «Твиттере». Сотрудники и сами воспроизвели несколько картин, используя клюшку, пустую банку из-под кока-колы, старый картон или постельное бельё, – рассказала в соцсетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Это настоящая популярность. Всемирная.В завершение слов министр культуры призвала жителей Бурятии присоединиться к интересному челленджу.

В соцсетях набирает обороты новый челлендж с хештегом #изоизоляция, суть которого в точности или оригинально воспроизвести картины известных художников из подручных средств. Жители разных стран воспроизводят также картины известного бурятского художника Зоригто Доржиева.- Вот он, мой звёздный час, - отреагировал сам художник.