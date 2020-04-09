Продолжаются работы по облицовке постамента гранитным камнем
В Улан-Удэ временно демонтируют с постамента памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Это необходимо для продолжения работ по облицовке постамента гранитным камнем, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», скульптурная композиция была установлена в декабре 2019 года. В связи с низкими температурами воздуха постамент был облицован временными керамогранитными плитами.
Облицовка постамента гранитом началась в марте этого года, завершение ремонтных работ запланировано до 30 апреля 2020 года.
В Улан-Удэ временно демонтируют памятник Рокоссовскому
Общество, Фото:
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