Драматург Анастасия Букреева в Улан-Удэ: «Художественная правда гораздо сильнее обычной»





Валентина Бадмажапова





Её пьесы ставятся во многих театрах России, а с этого года и за рубежом. Её имя и фамилия украшают шорт-листы многих престижных конкурсов драматургии. Анастасия Букреева - драматург, прозаик и тот самый автор, который попадает в сердце и заставляет думать. Она живёт в Санкт-Петербурге, но уже три раза приезжала в Бурятию.Творческая лаборатория «Шэнэ буряад зүжэг 2020» (Современная бурятская драматургия) в Бурятском театре драмы началась в марте. Сейчас работа ведётся онлайн. Если в предыдущие года пьесы учились писать дети и артисты театра, то сегодня собрались разные участники: как по возрасту, так и по роду деятельности. Анастасия Букреева как опытный коучер за 10 дней очных встреч, как говорится - «прокачала» умы и души начинающих авторов и помогла выбрать темы. Пишут они о разном: про коронавирус, работу в Корее, про любовь и творчество, про бурятскую деревню и разные легенды и мифы.- Они очень необычные, очень разнообразные. Каждый раз на лабораториях меня удивляет, сколько людей - столько миров. История – это каждый раз вселенная какая-то. У меня тоже есть жанры, к которым меня тянет. Среди сегодняшних текстов такие тоже есть. Но сейчас не могу спрогнозировать на самом деле, что выстрелит, - поделилась после завершения первого очного этапа лаборатории Анастасия Букреева.Настя багша – так стали называть своего куратора участники лаборатории. Она смогла найти подход к каждому, и под её чутким руководством начинающие авторы не просто познакомились с законами драматургии, но смогли лучше понять себя. При этом, в потоке чужих мыслей и историй Анастасия умудряется сохранить свой мир, причём довольно необычным способом:- Я смотрю телевизор после этого. Ты пожил с историями и перед сном не можешь заснуть. И я включаю эту «адскую машину». У меня дома есть интернет, но телевизора нет. Как правило, лаборатория происходит там, где «адская машина» существует. И смотрю ужасы. Это очень странно, наверное, звучит, но это так. Мне нужно испугаться. Истории, которые были на лаборатории, когда их много, их нужно чем-то перебить. Когда лаборатория идёт, о своих вещах думаешь очень мало. Только, когда ты закрыл дверь, выполнил обязательство, имеешь право окунуться в своё. Но любые проекты всё равно занимают твоё время и силы. Ты их тратишь, тратишь, тратишь. После этого необходимо какое-то восстановление. Фильм ужасов для меня – это в какой-то степени восстановление. Контраст – это очень важно. Ты перебиваешь свой режим внимания на что-то другое. И я объясняю эту странность, психиатрическую почти, только вот этим.Анастасия начинала свой путь в драматургию через прозу, писала рассказы, пока однажды не решила написать пьесу и в качестве участника прошла через творческую лабораторию в Омске в 2012 году. Сегодня известный российский драматург не отрицает, что будет писать прозаические произведения дальше.- Проза очень свободная. Там могут быть законы драматургии, а могут и не быть. В прозе может быть настолько красивый язык, что законы драматургии особо не нужны. Хотя считается, что произведение, сделанное по законам, более понятное. Оно более выигрышное, его интереснее читать. Мне говорили: «Как можно учиться на драматурга? Это невозможно!» Это штучная профессия, конечно, но есть некоторые хитрости, которые очень хорошо известны в Голливуде, например, - говорит она.Быть драматургом – непросто, отмечает Анастасия. Но лаборатории однозначно помогают многим раскрыться.- Как профессия, это наказание в какой-то степени. Это карма, я считаю, кармическая какая-то штука. И не каждый должен этим заниматься всю свою жизнь. Но то, что каждый человек должен рассказать свою историю, в этом я уверена. Через произведение человека отражается его внутренняя суть. И когда говорят, что «это вообще не про меня» - это лукавство. Если история рассказывается, то в любом случае автор там есть. Просто в разном соотношении. Художественная правда гораздо сильнее, чем обычная. Поэтому истории мы сочиняем, - делится она своим мнением.Лаборатории помогают Анастасии заработать деньги. Она признаётся, доход у драматургов не совсем постоянный:- Это проекты, инсценировки, работа на лабораториях, по-разному. Большой финансовой свободы у драматургов быть не может. Если нужна финансовая свобода, то это параллельные какие-то работы, в которые очень сложно попасть. Это очень выматывающий режим. Сейчас на этом рынке спрос превышает предложение.Анастасия Букреева считает, что быть драматургом ещё и очень больно, потому что настоящий автор не жалеет себя, а иногда и других.- Я однажды описала реально существующего человека, ситуацию. И он эту пьесу прочёл. Сначала он не понял, что это про него. Потом мы с ним немножко повздорили по этому поводу. Я стараюсь всем объяснять и говорить прямо: «Ребята, я эту историю заберу. Я беру модель этой истории, это не про Вас». Хотя на самом деле, конечно, я беру человека, знакомого мне, и его реакции на произошедшее. По факту, я беру эти реакции. И тут, к сожалению, рецепта, чтоб человек не обиделся, не был задет, нет. Но нужно быть очень чутким, осторожным к настоящим историям, конечно, - рассказывает драматург.Анастасия убеждена, что хорошая пьеса может в некоторым смысле «исцелить», как автора, так и других людей. Хотя непонимание в этой профессии в некотором роде – это одно из правил, которое надо просто принять. Несмотря на сегодняшний успех, Анастасия Букреева успешной себя не считает и отмечает, она скорее «очень часто счастливый драматург». А хотела бы быть свободной.- Я была бы свободным человеком, если бы я всё-таки не зависела финансово. Бывают такие переживания. У некоторых моих знакомых есть стабильная, не совсем творческая работа, но они могут путешествовать по миру. Я тоже хочу. Ощущение свободы – это, прежде всего, ощущение гармонии внутри. Я не знаю, где бы мне хотелось пожить. Один современный драматург Дана Сидерос решила, что будет путешествовать по стране с чемоданчиком и жить в каждом городе по месяцу. Она фрилансер, прекрасно рисует, пишет. Безумно талантливый человек. Её идею я постоянно держу в голове. Это замечательно, - поделилась драматург Анастасия Букреева.