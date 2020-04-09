Библиотекари Бурятии показали, как делают переплёт журналов

Небольшое видео о работе опубликовано в соцсети
Национальная библиотека Бурятии показала, как сотрудники делаю переплёт журналов.
- Сначала журналы сшиваются в блоки, затем к ним прикрепляется обложка. Законченный продукт выглядит как книга, - сообщили сотрудники библиотеки на своей странице в соцсети.
Также они уверили, что в домашних условиях работа продолжается.
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