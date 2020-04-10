По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков
Ветер восточный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 17-22, местами 7-12 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 18-20 тепла.
В Бурятии тёплая без осадков погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Небольшое видео о работе опубликовано в соцсети
Полицейские проверяют прохожих на улицах и контролируют приезжих
Школьники рисовали основы безопасного дорожного движения
Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия
Аферисты обманывали заводчиков французских бульдогов
«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко
В России стартовала акция «Женское лицо Победы»
Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток
Глава Бурятии поручил выделить транспорт и организовать сопровождение
«Вот он, мой звёздный час», - отреагировал известный художник
Продолжаются работы по облицовке постамента гранитным камнем
О творческой лаборатории в Улан-Удэ, о том, каково быть драматургом сейчас, и многом другом рассказала в интервью известный российский драматург Анастасия Букреева
Действующими остаются ещё 10
Осуждённые женщины стали чаще убираться, проветривать помещения и менять марлевые маски
Пробы брали у кур «Улан-Удэнской птицефабрики»