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В Бурятии тёплая без осадков погода

В Бурятии тёплая без осадков погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 апреля по республике без осадков

Ветер восточный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, местами 5-10 мороза, днём 17-22, местами 7-12 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём 18-20 тепла.
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