Действующими остаются ещё 10
На водных объектах Иркутской области ежедневно ведётся мониторинг состояния льда на действующих переправах.
За сутки закрыты две ледовые переправы в населённом пункте Игирма Нижнеилимского района через Усть-Илимское водохранилище и в Усть-Кутском районе в поселке Звёздный через реку Ния.
Таким образом, в настоящее время функционируют 10 ледовых переправ (Бодайбинский-1, Киренский-2, Казачинско-Ленский-3, Катангский-4), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы
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