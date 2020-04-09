В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы

Действующими остаются ещё 10



На водных объектах Иркутской области ежедневно ведётся мониторинг состояния льда на действующих переправах.



За сутки закрыты две ледовые переправы в населённом пункте Игирма Нижнеилимского района через Усть-Илимское водохранилище и в Усть-Кутском районе в поселке Звёздный через реку Ния.



Таким образом, в настоящее время функционируют 10 ледовых переправ (Бодайбинский-1, Киренский-2, Казачинско-Ленский-3, Катангский-4), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

