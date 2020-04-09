Братчанам напоминают о самоизоляции

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские проверяют прохожих на улицах и контролируют приезжих



С 28 марта в России действует ряд ограничительных мер, принятых для противостояния пандемии короновирусной инфекции в стране. В этой связи полиция совместно с другими органами профилактики Братска и Братского района проводит разъяснительную работу с людьми о необходимости соблюдения введённых ограничений.



Ежедневно полицейские проверяют граждан, прибывших из заграницы и регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Их проверяют на соблюдение требований самоизоляции. При патрулировании улиц полицейские напоминают прохожим, а госавтоиспекторы водителям, о недопустимости нарушения установленных норм и правил.



Полиция призывает братчан и жителей Братского района ответственно отнестись к временным ограничительным мерам и благодарит за проявленное понимание, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

