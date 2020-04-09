Осуждённые женщины стали чаще убираться, проветривать помещения и менять марлевые маски
В Забайкальском крае в исправительной колонии №11 проводятся занятия, направленные на профилактику различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.
Своевременное информирование о любой болезни, выраженных и скрытых симптомах, способах лечения и профилактики является очень важным для любого человека, необходима такая информация и для лиц, отбывающих наказание.
- Но в связи с невозможностью получить необходимую информацию в интернете, сотрудники колонии используют альтернативные виды информирования. Это лекционные занятия, индивидуальные беседы, размещение информации в общедоступных местах, широкое использование студии кабельного телевидения, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Так, с помощью студии в рамках социально-правового информирования, осужденным женщинам были проведены занятия с приглашением медицинских работников, которые разъяснили правила профилактики, особенности коронавирусной инфекции.
Занятие, как отмечают осужденные, для них очень важное - согласно рекомендациям главного санитарного врача, в помещениях общежитий отрядов увеличена кратность проведения влажных уборок, обеспечено регулярное проветривание помещений, а марлевые повязки, которые осужденные носят для предупреждения заболеваний, постоянно меняются и проходят всю необходимую обработку.
В Забайкалье осуждённых учат профилактике коронавируса
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