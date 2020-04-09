Выздоровело около семисот человек
По данным на 9 апреля в России зарегистрировано 10 131 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 1 459 случаев. Выздоровело – 698 человек, умерло – 76. Проведено более одного миллиона тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом. Накануне 9 выздоровевших пациентов, одна пожилая пациентка скончалась 6 апреля. Лечение проходят 50 человек.
В Иркутской области зарегистрирован 21 случай заболевания. Здесь от коронавируса скончались два человека.
В больницах Забайкальского края находятся три человека, ещё четверо с подозрением на наличие инфекции.
В России число заболевших коронавирусом выросло почти на 1,5 тысячи человек
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