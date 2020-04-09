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В Бурятии состоялся онлайн-конкурс рисунков

В Бурятии состоялся онлайн-конкурс рисунков
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьники рисовали основы безопасного дорожного движения

В городе Северобайкальск сотрудники управления образования совместно с полицейскими организовали онлайн-конкурс рисунков по безопасности дорожного движения. Находящиеся дома школьники представили свои работы на тему соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Как отметили организаторы дистанционного конкурса, цель мероприятия – повторение основ дорожной безопасности.

Дошкольники и учащиеся 1-11 классов добавляли свои рисунки в фотоальбом, созданный в популярной социальной сети. Затем состоялось онлайн голосование, по результатам которого были определены лучшие рисунки.

В категории «дошкольники» победила Виктория Чернова, «1-4 классы» - Екатерина А., «5-7 классы» - Мухлиса Г., «8-11 классы» - Анастасия М.

Всех школьников, занявших призовые места, отметят грамотами и подарками по выходу в школу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
конкурс
 
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