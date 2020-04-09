Школьники рисовали основы безопасного дорожного движения
В городе Северобайкальск сотрудники управления образования совместно с полицейскими организовали онлайн-конкурс рисунков по безопасности дорожного движения. Находящиеся дома школьники представили свои работы на тему соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Как отметили организаторы дистанционного конкурса, цель мероприятия – повторение основ дорожной безопасности.
Дошкольники и учащиеся 1-11 классов добавляли свои рисунки в фотоальбом, созданный в популярной социальной сети. Затем состоялось онлайн голосование, по результатам которого были определены лучшие рисунки.
В категории «дошкольники» победила Виктория Чернова, «1-4 классы» - Екатерина А., «5-7 классы» - Мухлиса Г., «8-11 классы» - Анастасия М.
Всех школьников, занявших призовые места, отметят грамотами и подарками по выходу в школу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Бурятии состоялся онлайн-конкурс рисунков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия
Аферисты обманывали заводчиков французских бульдогов
«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко
В России стартовала акция «Женское лицо Победы»
Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток
Глава Бурятии поручил выделить транспорт и организовать сопровождение
«Вот он, мой звёздный час», - отреагировал известный художник
Продолжаются работы по облицовке постамента гранитным камнем
О творческой лаборатории в Улан-Удэ, о том, каково быть драматургом сейчас, и многом другом рассказала в интервью известный российский драматург Анастасия Букреева
Действующими остаются ещё 10
Осуждённые женщины стали чаще убираться, проветривать помещения и менять марлевые маски
Пробы брали у кур «Улан-Удэнской птицефабрики»
Выздоровело около семисот человек
«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний
Прямой эфир пройдёт в официальном Instagram-аккаунте МЧС Иркутской области