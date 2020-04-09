В Бурятии состоялся онлайн-конкурс рисунков

Школьники рисовали основы безопасного дорожного движения



В городе Северобайкальск сотрудники управления образования совместно с полицейскими организовали онлайн-конкурс рисунков по безопасности дорожного движения. Находящиеся дома школьники представили свои работы на тему соблюдения правил безопасного поведения на дороге. Как отметили организаторы дистанционного конкурса, цель мероприятия – повторение основ дорожной безопасности.



Дошкольники и учащиеся 1-11 классов добавляли свои рисунки в фотоальбом, созданный в популярной социальной сети. Затем состоялось онлайн голосование, по результатам которого были определены лучшие рисунки.



В категории «дошкольники» победила Виктория Чернова, «1-4 классы» - Екатерина А., «5-7 классы» - Мухлиса Г., «8-11 классы» - Анастасия М.



Всех школьников, занявших призовые места, отметят грамотами и подарками по выходу в школу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

