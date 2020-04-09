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Вадим Бредний подарит «инфекционке» аппарат ИВЛ

Вадим Бредний подарит «инфекционке» аппарат ИВЛ
Общество, 
«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний

Сегодня бизнесмен Вадим Бредний сообщил в соцсетях о том, что принял решение приобрести аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для инфекционной больницы.

В видеообращении Вадим Бредний рассказал, что недавно его выписали из отделения реанимации и перевели в обычную палату.

- Врачи сказали, что самый страшный кризис позади, наступает период планомерной долгосрочной терапии. Я, конечно, этому рад и буду следовать всем установкам врачей, - поделился он.

Он отметил: все сегодня борются с пандемией коронавируса и каждый вносит свой вклад, в том числе и предприниматели.
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- Я тоже стараюсь внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Вы уже наверняка знаете, что мною закуплены медицинские маски – 120 тысяч штук на общую сумму 4,8 млн.р. Эти маски через минсоцзащиты мы передали нашим медикам, волонтёрам, в аэропорт, а также слабо социально защищённым людям, - рассказал он. 

Кроме того, в ГК «Титан» сегодня запущена социальная акция – имбирь продается по цене 279 рублей за килограмм.

- Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде. Я сам прохожу через болезнь, это страшно, и никому такого не пожелаю. Поэтому надо помочь людям реальным делом, - написал предприниматель.

Вадим Бредний рассказал, что, находясь в инфекционной больнице, он увидел, что некоторые люди особенно тяжело переносят болезнь и им требуется аппарат искусственной вентиляции лёгких.

- Таких аппаратов в наших больницах не хватает, стоят они дорого. Поэтому я принял решение приобрести современный аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в дар нашей инфекционной больнице. Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасет чьи-то жизни. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! – заключил Бредний.

инфекционная больница
 
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