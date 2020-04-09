«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний
Сегодня бизнесмен Вадим Бредний сообщил в соцсетях о том, что принял решение приобрести аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для инфекционной больницы.
В видеообращении Вадим Бредний рассказал, что недавно его выписали из отделения реанимации и перевели в обычную палату.
- Врачи сказали, что самый страшный кризис позади, наступает период планомерной долгосрочной терапии. Я, конечно, этому рад и буду следовать всем установкам врачей, - поделился он.
Он отметил: все сегодня борются с пандемией коронавируса и каждый вносит свой вклад, в том числе и предприниматели.
⠀⠀
- Я тоже стараюсь внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Вы уже наверняка знаете, что мною закуплены медицинские маски – 120 тысяч штук на общую сумму 4,8 млн.р. Эти маски через минсоцзащиты мы передали нашим медикам, волонтёрам, в аэропорт, а также слабо социально защищённым людям, - рассказал он.
⠀
Кроме того, в ГК «Титан» сегодня запущена социальная акция – имбирь продается по цене 279 рублей за килограмм.
- Я распорядился, чтобы имбирь в «Титане» продавался без наценки, по самой низкой цене. Считаю, что грех наживаться на людской беде. Я сам прохожу через болезнь, это страшно, и никому такого не пожелаю. Поэтому надо помочь людям реальным делом, - написал предприниматель.
⠀
Вадим Бредний рассказал, что, находясь в инфекционной больнице, он увидел, что некоторые люди особенно тяжело переносят болезнь и им требуется аппарат искусственной вентиляции лёгких.
- Таких аппаратов в наших больницах не хватает, стоят они дорого. Поэтому я принял решение приобрести современный аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких) в дар нашей инфекционной больнице. Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасет чьи-то жизни. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! – заключил Бредний.
Вадим Бредний подарит «инфекционке» аппарат ИВЛ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний
Прямой эфир пройдёт в официальном Instagram-аккаунте МЧС Иркутской области
Выдача продуктовых наборов школьникам в Улан-Удэ начнётся с 16 апреля
Алексей Зубарев рассказал о том, как протекала болезнь
Призывные комиссии начнут работу не раньше 13 апреля
Благотворительную акцию запустило объединение женщин-буддисток Бурятии
В Бурятии появился ролик об «уставших героях нашего времени»
Протокол был рассмотрен в Бичурском районе
В фильме показали, как отдел охраны защищает особо охраняемые природные территории
Причиной этому стал коронавирус
Всего в списках 52 воина из Бурятии
Завершить учебный год досрочно можно будет для 1-8 классов
Жители села Тугнуй не дали ветеринарам вакцинировать их скот
Песню посвятили медикам, борющимся с коронавирусом
В Улан-Удэ перекрыли въезд в городские леса