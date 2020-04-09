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«Врачи и персонал герои!»: В Бурятии известный фотограф вернулся домой из «инфекционки»

«Врачи и персонал герои!»: В Бурятии известный фотограф вернулся домой из «инфекционки»
Общество, 
Алексей Зубарев рассказал о том, как протекала болезнь

Известный в Бурятии фотограф Алексей Зубарев выписался из инфекционной больницы, куда его госпитализировали 25 марта. Как сообщал «Байкал-Daily», всего накануне выписали девять человек.

- Друзья, я дома! Спасибо всем, что были рядом и поддерживали! - написал Алексей Зубарев в Instagram.

Фотограф рассказал, как протекала его болезнь. По его мнению, самое сложное – не сама болезнь или условия, а ожидание.

- Первые дни я даже не знал, какой результат теста. Было сильное переживание не за себя, а за близких, друзей, за всех с кем контактировал и с кем контактировали они. Как бы то ни было, результаты пришли положительные, и нужно было принять данность и работать. Я вспоминал каждого с кем контактировал за две недели, где был. Передавал контакты в эпидемцентр, они звонили тем, кто был в самой первой зоне риска и брали у них тесты. Каждый их отрицательных результат был для меня большой радостью, - рассказал Алексей Зубарев.

Он отметил, что рабочее место и дом дезинфицировали тщательно, «судя по налёту и подтёкам – поливали как из ведра, хлорки не жалели».

- У меня, как и многих в больнице, протекало все легко. Разок температура 36.9, красное горло и небольшое недомогание. Всё как в обычном ОРВИ. Но были и те, у кого всё дошло до реанимации, - поведал улан-удэнец.

В соцсетях он рассказывал, что биотуалеты в больнице ставят либо в тамбуре, либо в общей палате. Этот «момент» Зубарев прокомментировал:

- Врачи и персонал герои! А тем, кто повыше, кто допускает ведёрки в общих палатах (а для многих это испытание не из лёгких я вам скажу), рекомендую все же обратить на это внимание! Я знаю, что есть и другие более человечные решения, судя по опыту даже других городов. Понимаю, что дело в деньгах и бюджете, но всё же, - написал фотограф.



По его словам, врач сказал, что первое время у выздоровевшего есть иммунитет именно на тот штамп вируса, которым переболел, однако сколько «держится» иммунитет – неизвестно. Поэтому пока Алексей Зубарев будет находиться в изоляции в квартире, что, как он отметил, «уже считается лучшей наградой в сравнении с больницей».

- Одна история позади, помоюсь, пообнимаю унитаз с холодильником и пойду работать над следующей. Аренды, зарплаты, ... В общем пожинать плоды «поддержки» нашего любимого правления. Всем здоровья! Берегите себя, - заключил фотограф.


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