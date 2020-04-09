Аферисты обманывали заводчиков французских бульдогов
В Иркутске полицейские задержали предполагаемых аферистов, предлагающих приобрести породистых щенков.
По данным оперативников, подозреваемые, а ими оказались 24–летний молодой человек и его 22–летняя ранее судимая супруга, разместили на онлайн-сервисе «Авито» объявление о продаже собак породы «Французский бульдог». Фотографии животных они находили в Интернете, при этом цену указывали достаточно низкую.
- Создавая искусственный ажиотаж, вероятные мошенники убеждали потенциальных покупателей, что спрос на питомцев достаточно большой и необходимо как можно быстрее внести предоплату. После того как граждане переводили свои сбережения, номера телефонов лже-продавцов оказывались недоступны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Таким образом, по версии следствия, жертвами преступников стали жители Иркутска, Шелехова, Куйтунского района и Уссурийска. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.
За мошенничества возбудили уголовные дела. Аферистам грозит до пяти лет колонии.
Полицейские призывают быть предельно осторожными, совершая любые сделки в сети Интернет. Не стоит переводить деньги в качестве задатка и не сообщать третьим лицам данные своих карт, особенно сведения о владельце, дате выдачи, цифровой код с оборотной стороны карты и данные из СМС-сообщений банка.
Жители Иркутской области обманывали заводчиков собак
Общество, Фото:
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