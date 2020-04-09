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В Бурятии волонтёры нашили 10 тысяч масок для врачей

В Бурятии волонтёры нашили 10 тысяч масок для врачей
Общество, 
Благотворительную акцию запустило объединение женщин-буддисток Бурятии

Общественная организация «Объединение женщин-буддисток Бурятии» организовало благотворительную акцию – пошив масок для медиков. Инициаторами акции являются Очирма Баганова, Валерия Санжеева и Жаргал Аякова. 

Добровольцем, помогающим им развозить маски по адресам, выступает общественник Тумэн Мытыпов.

- Занимаюсь развозом материалов и сбором пошитых масок у швей-добровольцев и доставкой их по адресам заявок. В основном, это медучреждения. Маски не медицинские, но они будут важным подспорьем для наших врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом. У них столько контактов за день, и если мы не позаботимся о них, то завтра они не только не смогут лечить нас, но и будут распространять болезнь сами, - пишет он на своей странице в Facebook.

По словам волонтёра, с 30 апреля сшито и развезено по заявкам около 10 000 тканевых масок. На сегодня поступило заявок примерно на 2000 масок.

- Очирмой Багановой на собственные средства было закуплено 100 метров бязи, резинок и ниток на сумму 34300. Это вынужденная мера, чтобы наши швеи не сидели без дела, и быстрее предоставить маски нуждающимся, - продолжает мужчина.

Также Тумэн Мытыпов сообщает, что с сегодняшнего дня по рекомендации врачей они начали шить анатомические (плотно прилегающие к лицу), двухслойные тканевые маски, с возможностью вставлять «марлевые фильтры».

- Никто из нас не получает материальную выгоду. Более того, все тратят свои средства. водители - на бензин, швеи - на расходники, кто-то шьёт из своих материалов. Не говоря уже о времени. По 5-12 часов в день участники данной акции уделяют этому делу, - отмечает он.

Всего в акции принимают участие уже более 40 швей, около 10 водителей, 3 диспетчера, среди которых есть врач-терапевт, юристы, строители, учителя и т.д.

- Лично моя финансовая история в данной акции - 1500 на бензин, около 1000 рублей на нитки, резинки. Помнится, вместе мы победили в конкурсе на строительство катка для «Моритон». И много чего ещё делается общими силами. Давайте и в этой тяжёлой ситуации вместе преодолеем трудности с минимальными потерями. Обращаюсь ко всем, хватит сидеть - бояться, лайкать и расписывать, какие мы красивые и хорошие, помогайте. Только мы можем сделать нашу родину лучше, - заключает доброволец в посте.

На изготовление четырёх тканевых масок требуется 100 рублей. Узнать, как оказать материальную помощь волонтёрам, можно на странице Тумэна Мытыпова.

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