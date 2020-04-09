Бурятские врачи признались, что скучают по родным







Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано



Накануне стало, что все медики, борющиеся с коронавирусом в Бурятии,





Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусом . В больнице проходят лечение 50 пациентов, девять были накануне выписаны, одна пациентка скончалась.Накануне стало, что все медики, борющиеся с коронавирусом в Бурятии, получат повышение зарплаты.

В Бурятии рассказали о работе медицинских работниках в условиях пандемии коронавируса. Ролик о медиках опубликовали на странице республиканского минздрава. Видео начинается лаборатории, в которой проводятся исследования.- На данный момент мы работаем в круглосуточном режиме, проводим исследования по коронавирусной инфекции. Работаем с тест-системой, которую получаем из научного центра «Вектор». В сутки проводим около 400 исследований, все сотрудники у нас задействованы. Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нас, то, что наша работа очень важна. Мы делаем всё, что от нас зависит, - рассказала врач-вирусолог Линда Аюшеева.На вызовы улан-удэнцев выезжают бригады станции скорой медицинской помощи. Горожан просят с пониманием относиться к работе медиков.- Вы должны понимать, дорогие наши жители, что служба работает в условиях повышенной нагрузки. Поэтому мы бы хотели, чтобы вы прониклись всей серьёзностью положения и отнеслись сознательно ко всем рекомендациям, которые дают медицинские работники, - обратилась заведующая оперативным отделом станции скорой помощи Людмила Бидагаева.Сами сотрудники бригады признаются, что не считают себя героями, поскольку это был их выбор – помогать людям. После завершения эпидемии врачи планируют продолжить жить привычной жизнью.Врачи поддерживают связь с родственниками только по телефону. Фельдшер станции скорой помощи Екатерина Семёнова со слезами на глазах призналась, что очень скучает по родным и переживает за них. Пользуясь случаем, Екатерина передали родственникам привет.- Дедулечка, бабулечка, мама, папа, доченька, я вас очень люблю! Скоро всё это закончится, мы предпринимаем большие усилия для этого, и мы снова будем вместе, - сказала Екатерина.