Протокол был рассмотрен в Бичурском районе
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 апреля в Бурятии стали ловить нарушителей режима самоизоляции. Уже 3 апреля было составлено 37 протоколов об административных правонарушениях. МВД по Бурятии официально заявило о крупных штрафах. Для граждан штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей, заявило республиканское МВД. Вскоре начальник управления организации охраны общественного порядка МВД Бурятии Виликтон Соднопов подтвердил на встрече с журналистами размер штрафов.
Сегодня стало известно об отказе районного суда выносить наказание местному жителю за нарушение режима самоизоляции. Протокол об этом поступил в Бичурский районный суд.
- Производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе суда.
Как выяснилось, протокол о нарушении режима самоизоляции правоохранители составили на мужчину, шедшего домой с работы. Причём на своём рабочем месте он находился с разрешения работодателя.
Суд привлёк мужчину к административной ответственности лишь за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Всего же в Бичурский суд поступило три административных материала по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции.
Суд не стал штрафовать за нарушение изоляции шедшего домой жителя Бурятии
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