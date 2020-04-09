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В Бурятии выпустили короткометражку о буднях инспекторов заповедников

В Бурятии выпустили короткометражку о буднях инспекторов заповедников
Общество, 
В фильме показали, как отдел охраны защищает особо охраняемые природные территории

В Бурятии выпустили короткометражный фильм о работе отдела охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье», который круглосуточно охраняет особо охраняемые природные территории – Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк и Фролихинский заказник.

- В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) многие из нас вынуждены сидеть дома. Однако даже в период действия режима самоизоляции легкоранимые природные комплексы особо охраняемых природных территорий нуждаются в защите, которую обеспечивает государственная инспекция ФГБУ «Заповедное Подлеморье», - рассказывают в пресс-службе учреждения.



В короткометражке рассказывают о работе госинспекторов, которые «днём и ночью, в холод и зной, подчас рискуя здоровьем» выходят на службу. В отделе охраны работают 55 человек, которые входят в четыре оперативных группы: «Баргузин», «Сарма», «Хиус» и «Ангара». Ежедневно инспекторы проводят пешее, автомобильное, водное и воздушное патрулирование.

В фильме показали, как инспекторы проверяют у туристов разрешение на пребывание, как выявляют нарушителей и как борются с природными пожарами. Большинство пожаров находятся в зоне «Авиалесоохраны», однако первый удар принимает именно отдел охраны, который ликвидирует возгорание при помощи подручных средств.
заповедник национальный парк
 
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