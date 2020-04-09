В Бурятии ищут родных солдат, захороненных в Волгоградской области

Всего в списках 52 воина из Бурятии



В Бурятии ищут родственников солдат Красной армии, захороненных в братской могиле на хуторе Логовском Перекопского поселения Клетского района Волгоградской области. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети бурятский кинорежиссёр Солбон Лыгденов.



- Всего в списках 52 воина из Бурятии и около 225 из Читинской области, - говорится в посту.



Тем, кто нашёл в списке фамилию своего родственника можно сообщить по номеру 89244758158, координатор Любовь Матвеева.



Приводим список солдат:



1.Агафонов Михаил Спиридонович, рядовой Кяхтинский РВК

2.Андриевский Федор Васильевич, рядовой, Еравнинский РВК

3.Бальбуров Михаил Васильевич, рядовой, Закаменский РВК

4.Бальчугов Тимофей Николаевич, Закаменский РВК

5.Богочанов Николай Семёнович, сержант, Закаменский РВК

6.Виноградов Николай Антонович,1906 г.р., сержант, Баунтовский РВК

7.Гармаев Жамьен Бимбоевич,рядовой, Кяхтинский РВК

8.Гурашин Алексей Дмитриевич,красноармеец 33083 от 17.11.1942 года

9.Дамбаев Рингинжан ( скорее всего Ринчинжап) Рингинжанович( Ринчинжапович) рядовой, Кяхтинский РВК

10.Данчук Николай Гаврилович, мл.сержант, Железнодорожный РВК Улан-Удэ

11.Дашеев Очир Хандуевич, рядовой, Закаменский РВК

12.Доржиев Дылык-Нима, рядовой, Хоринский РВК

13.Еремин Георгий Иннокентьевич, рядовой, Баунтовский РВК

14.Жулин Роман Игнатьевич, рядовой, Заиграевский РВК

15.Заятуев Цыренжан Будаевич, рядовой, Закаменский РВК

16.Иванов Федор Корнилович,1922 г.р., рядовой, Железнодорожный РВК Улан-Удэ

17.Ильков Иван Тимофеевич, рядовой, Кабанский РВК

18.Каплин Николай Яковлевич, рядовой, Кабанский РВК

19.Карпутин Владимир Константинович, рядовой, Кяхтинский РВК

20.Каштанов Александр Яковлевич,1922 г.р., рядовой, Железнодорожный РВК Улан-Удэ

21.Кожин Петр Самуилович, рядовой, Кяхтинский РВК

22.Козырь Константин Мифодьевич, рядовой, Кяхтинский РВК

23.Конев Филипп Яковлевич, рядовой, Кабанский РВК

24.Костылев Никифор Афанасьевич, рядовой, Кабанский РВК

25.Кулаков Александр Александрович, рядовой, Кяхтинский РВК

26.Курбатов Иннокентий Александрович, рядовой, Закаменский РВК

27.Ламухин Илья Евгеньевич,рядовой, Закаменский РВК

28.Лобода Степан Иванович, сержант, Кабанский РВК

29.Маслов Григорий Максимович,1922 г.р. , рядовой, Железнодорожный РВК

30.Михалев Иван Спиридонович,......РВК Улан-Удэ

31.Михеев Павел Перфильев, рядовой, Кяхтинский РВК

32.Островский Константин Григорьевич, рядовой, Закаменский РВК

33.Пежемский Николай Яковлевич, рядовой,1904 г.р., рядовой,Тункинский РВК

34.Петров Василий Иннокентьевич,1912 г.р., рядовой, Тункинский РВК

35.Петрочков Илья Лукич,1922 г.р.,Мухоршибирский РВК

36.Рубцов Александр Михайлович, мл.сержант, Кабанский РВК

37.Синицын Михаил Матвеевич,1914 г.р. рядовой, Железнодорожный РВК Улан-Удэ

38.Сономов Ринчин Будаевич, рядовой, Закаменский РВК

39.Степанов Александр Парфентьевич, рядовой, Кяхтинский РВК

40.Тайшихин Яков Архипович, рядовой, Кяхтинский РВК

41.Терехов Дмитрий Трофимович,1910 г.р., рядовой, Железнодорожный РВК, Улан-Удэ

42.Фомчиков Бабасан Палаевич, рядовой, Кяхтинский РВК

43.Цыбенов Доржи Цыренович, рядовой, Закаменский РВК

44.Цыренов Петр Цыренович ,1923 г.р., рядовой, Хоринский РВК

45.Чванов Николай Николаевич,1897 г.р., рядовой, Баунтовский РВК

46.Шагжиев Дарма Будаевич,1922 г.р., рядовой, Баргузинский РВК

47.Шакиров Гариф 1914 г.р., рядовой, Советский РВК Улан-Удэ

48.Шишохин Василий Константинович, рядовой, Ленинский(?) РВК

49.Юмаглов Садартин, рядовой, Кяхтинский РВК

50.Юмбаев Василий Бадмажасович, рядовой, Кяхтинский РВК

51.Яковлев Фёдор Фёдорович, Кяхтинский РВК

52.Ясалталов Николай Дашкевич, рядовой, Закаменский РВК





