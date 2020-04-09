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Школам разрешили досрочно закончить учебный год

Школам разрешили досрочно закончить учебный год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завершить учебный год досрочно можно будет для 1-8 классов

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации, содержащие список мер для обеспечения образовательного процесса при любых сценариях развития ситуации с коронавирусом.

Так, в регионах, где ситуация будет требовать изоляционных мер, рекомендовано обеспечить дистанционный образовательный процесс.

При этом регионы имеют возможность принять следующие меры:

- продолжить учебную деятельность согласно прежнему календарному графику, полностью переведя её на дистанционный формат, с учётом необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых нагрузок при использовании онлайн-технологий;

- изменить календарный график или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ (ВПР), проведенных в дистанционном формате. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением таких требований, как сокращение количества учащихся при помощи деления классы на группы, корректировка учебных планов – сокращение учебного времени и акцент на освоении нового учебного материала.

Как сообщал «Байкал-Daily», у 30 тысяч школьников в Бурятии нет возможности обучаться дистанционно.
школы коронавирус
 
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