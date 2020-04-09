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Двух жителей Бурятии накажут за отказ от вакцинации скота

Двух жителей Бурятии накажут за отказ от вакцинации скота
Общество, 
Жители села Тугнуй не дали ветеринарам вакцинировать их скот

В Бурятии в отдел управления Россельхознадзора поступило обращение начальника о факте отказа от вакцинации домашних животных. Двое жителей села Тунгуй Мухоршибирского района не допустили ветеринарных специалистов провести вакцинацию против бешенства.

- В соответствии с законом, ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Они обязаны предоставлять специалистам в области ветеринарии животных для осмотра. В зонах неблагополучия по бешенству проводят плановую профилактическую вакцинацию сельскохозяйственных животных, подвергающихся риску заражения, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Эпизоотическая ситуация по бешенству животных в Бурятии остается напряжённой. В частности в Мухоршибирском районе находится один неблагополучный пункт. Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Саган-Нур в середине марта ввели карантин по бешенству животных – вирус был обнаружен у трупа лисы, добытой в местности Солёное

В отношении физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, рассмотрение дел состоится в мае.
вакцинация
 
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