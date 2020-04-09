Известные люди Бурятии участвуют в «ностальгическом» челлендже





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чимит Жамьянов (@chikanya88) 5 Апр 2020 в 8:48 PDT



Умилил своих подписчиков выложенной детской фотографией Валерий Гуляев. На снимке Валерию не больше двух лет.



«Какой хорошенький», «Беззаботный малыш», «Модный пупсик», «Губёшки-то», «Туфли модные», - отреагировали подписчики КВНщика. Умилил своих подписчиков выложенной детской фотографией Валерий Гуляев. На снимке Валерию не больше двух лет.«Какой хорошенький», «Беззаботный малыш», «Модный пупсик», «Губёшки-то», «Туфли модные», - отреагировали подписчики КВНщика.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий (@valeragul1989) 6 Апр 2020 в 1:10 PDT



Ещё один КВНщик Сергей Казазаев выложил детскую фотографию с турслёта. Ещё один КВНщик Сергей Казазаев выложил детскую фотографию с турслёта.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей (@kazazaevs) 6 Апр 2020 в 1:42 PDT



Депутат Народного Хурала Виктор Малышенко выложил фото, где ему на вид около десяти-двенадцати лет.



«Пожалуйста, не прекращай эту игру. Это весело и отвлекает от всего негатива», - подписал фотографию политик. Депутат Народного Хурала Виктор Малышенко выложил фото, где ему на вид около десяти-двенадцати лет.«Пожалуйста, не прекращай эту игру. Это весело и отвлекает от всего негатива», - подписал фотографию политик.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктор Малышенко (@viktor_malyshenko) 4 Апр 2020 в 9:48 PDT



Без внимания не осталась детская фотография депутата Баира Цыренова. Политик выложил несколько детских фотографий. На одном снимке примерной двухлетний Баир стоит в огромных не по размеру сапогах и жизнерадостно улыбается. На других фотографиях маленький Баир Цыренов позирует вместе с мамой.



«Какой славный малыш», «Модный», «Какой забавный», «Какой хорошенький, маленький», «Прехорошенький мальчуган», - прокомментировали пользователи. Без внимания не осталась детская фотография депутата Баира Цыренова. Политик выложил несколько детских фотографий. На одном снимке примерной двухлетний Баир стоит в огромных не по размеру сапогах и жизнерадостно улыбается. На других фотографиях маленький Баир Цыренов позирует вместе с мамой.«Какой славный малыш», «Модный», «Какой забавный», «Какой хорошенький, маленький», «Прехорошенький мальчуган», - прокомментировали пользователи.





В Инстаграм набирает обороты челлендж, где пользователи должны выложить забавные детские фотографии. К челленджу присоединились и известные люди Бурятии. Так свои старые фотографии выложили КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев, Сергей Казазаев, а также депутаты Народного Хурала Баир Цыренов и Виктор Малышенко.Маленький Чимит Жамьянов позирует на фотографии на игрушечном ослике.«Не помню, сколько мне здесь, но помню то, что на этом ослике фотографировались абсолютно все в садике. Кстати, рядом со мной мой родной брат Цыден», - поделился с подписчиками юморист.