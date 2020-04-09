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Известные люди Бурятии участвуют в «ностальгическом» челлендже

Известные люди Бурятии участвуют в «ностальгическом» челлендже
Общество, 
Юмористы и политики публикуют детские фотографии

В Инстаграм набирает обороты челлендж, где пользователи должны выложить забавные детские фотографии. К челленджу присоединились и известные люди Бурятии. Так свои старые фотографии выложили КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев, Сергей Казазаев, а также депутаты Народного Хурала Баир Цыренов и Виктор Малышенко.

Маленький Чимит Жамьянов позирует на фотографии на игрушечном ослике.

«Не помню, сколько мне здесь, но помню то, что на этом ослике фотографировались абсолютно все в садике. Кстати, рядом со мной мой родной брат Цыден», - поделился с подписчиками юморист. 



Умилил своих подписчиков выложенной детской фотографией Валерий Гуляев. На снимке Валерию не больше двух лет.

«Какой хорошенький», «Беззаботный малыш», «Модный пупсик», «Губёшки-то», «Туфли модные», - отреагировали подписчики КВНщика. 



Ещё один КВНщик Сергей Казазаев выложил детскую фотографию с турслёта. 



Депутат Народного Хурала Виктор Малышенко выложил фото, где ему на вид около десяти-двенадцати лет.

«Пожалуйста, не прекращай эту игру. Это весело и отвлекает от всего негатива», - подписал фотографию политик. 



Без внимания не осталась детская фотография депутата Баира Цыренова. Политик выложил несколько детских фотографий. На одном снимке примерной двухлетний Баир стоит в огромных не по размеру сапогах и жизнерадостно улыбается. На других фотографиях маленький Баир Цыренов позирует вместе с мамой.

«Какой славный малыш», «Модный», «Какой забавный», «Какой хорошенький, маленький», «Прехорошенький мальчуган», - прокомментировали пользователи. 

челлендж КВН
 
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