Известные люди Бурятии участвуют в «ностальгическом» челлендже

В Инстаграм набирает обороты челлендж, где пользователи должны выложить забавные детские фотографии. К челленджу присоединились и известные люди Бурятии. Так свои старые фотографии выложили КВНщики Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев, Сергей Казазаев, а также депутаты Народного Хурала Баир Цыренов и Виктор Малышенко.
Маленький Чимит Жамьянов позирует на фотографии на игрушечном ослике.
«Не помню, сколько мне здесь, но помню то, что на этом ослике фотографировались абсолютно все в садике. Кстати, рядом со мной мой родной брат Цыден», - поделился с подписчиками юморист.
Умилил своих подписчиков выложенной детской фотографией Валерий Гуляев. На снимке Валерию не больше двух лет.
«Какой хорошенький», «Беззаботный малыш», «Модный пупсик», «Губёшки-то», «Туфли модные», - отреагировали подписчики КВНщика.
Ещё один КВНщик Сергей Казазаев выложил детскую фотографию с турслёта.
Депутат Народного Хурала Виктор Малышенко выложил фото, где ему на вид около десяти-двенадцати лет.
«Пожалуйста, не прекращай эту игру. Это весело и отвлекает от всего негатива», - подписал фотографию политик.
Без внимания не осталась детская фотография депутата Баира Цыренова. Политик выложил несколько детских фотографий. На одном снимке примерной двухлетний Баир стоит в огромных не по размеру сапогах и жизнерадостно улыбается. На других фотографиях маленький Баир Цыренов позирует вместе с мамой.
«Какой славный малыш», «Модный», «Какой забавный», «Какой хорошенький, маленький», «Прехорошенький мальчуган», - прокомментировали пользователи.