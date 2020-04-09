Бурятский спортсмен посоревновался с Криштиану Роналду





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jargal Ochirov (@jargalochirov) 8 Апр 2020 в 12:56 PDT



Меньше чем за сутки видео Жаргала Очирова в Инстаграме набрало около 900 просмотров, а подписчики начали делиться своими достижениями в комментариях.



«104 за 45 секунд», «Мой результат: 72», «Рома Афанасьев 7 лет сделал 37 раз», «Повторил 142 с третьего раза, пока приноровился». Меньше чем за сутки видео Жаргала Очирова в Инстаграме набрало около 900 просмотров, а подписчики начали делиться своими достижениями в комментариях.«104 за 45 секунд», «Мой результат: 72», «Рома Афанасьев 7 лет сделал 37 раз», «Повторил 142 с третьего раза, пока приноровился».









Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Жаргал Очиров

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Жаргал Очиров принял участие во всемирном популярном челлендже Bottle Cap Challenge . В нём принимали участие такие звёзды, как боец ММА Конор Макгрегор или голливудский актёр Джейсон Стетхэм.

Тайбоксёр из Бурятии, чемпион мира 2000 года, чемпион России-1996 и 1998, а ныне тренер Жаргал Очиров принял участие в челлендже Living Room Cup, запущенным португальским футболистом Криштиану Роналду. Суть челленджа проста – нужно сделать максимальное количество поднимания корпуса за 45 секунд.Бурятский спортсмен смог сделать 142 раза и повторил достижение Роналду.