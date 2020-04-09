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Бурятский спортсмен посоревновался с Криштиану Роналду

Бурятский спортсмен посоревновался с Криштиану Роналду
Общество, 
Жаргал Очиров принял участие в челлендже одного из лучших футболистов мира

Тайбоксёр из Бурятии, чемпион мира 2000 года, чемпион России-1996 и 1998, а ныне тренер Жаргал Очиров принял участие в челлендже Living Room Cup, запущенным португальским футболистом Криштиану Роналду. Суть челленджа проста – нужно сделать максимальное количество поднимания корпуса за 45 секунд.

Бурятский спортсмен смог сделать 142 раза и повторил достижение Роналду. 



Меньше чем за сутки видео Жаргала Очирова в Инстаграме набрало около 900 просмотров, а подписчики начали делиться своими достижениями в комментариях.

«104 за 45 секунд», «Мой результат: 72», «Рома Афанасьев 7 лет сделал 37 раз», «Повторил 142 с третьего раза, пока приноровился». 

 

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Жаргал Очиров принял участие во всемирном популярном челлендже Bottle Cap Challenge. В нём принимали участие такие звёзды, как боец ММА Конор Макгрегор или голливудский актёр Джейсон Стетхэм. 
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