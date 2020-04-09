Рецидивист стащил более 23 тысяч рублей
В поезде № 88 сообщением «Иркутск-Усть-Илимск» у пассажира украли более 23 тысяч рублей из кармана куртки. О произошедшем сообщили в дежурную часть Тайшетского ЛО МВД России.
Транспортными полицейскими по «горячим следам» был установлен ранее неоднократно судимый житель Братского района, следовавший в одном вагоне с потерпевшим. Подозреваемый задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл у пассажира поезда деньги из куртки
Общество, Фото:
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