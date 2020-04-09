Обработают также территории в двух отдалённых микрорайонах
С 8 апреля, по согласованию мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова и командующего 36-й армией Восточного военного округа Валерия Солодчука военные приступили к дезинфекции 66 остановок и территорий вокруг них в двух отдалённых микрорайонах Улан-Удэ.
В частности, служащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ защиты) развернули работы на территории микрорайонов Вагжанова (ст. Дивизионная) и Южлаг.
- Содействие со стороны армии в вопросе дезинфекции позволит нам одномоментно охватить большую территорию общественных мест, которые подлежат обработке. Что немаловажно при предупреждении распространения коронавирусной инфекции, – сообщили в комитете городского хозяйства.
Работы по дезинфекции будут проводить ежедневно. По согласованию сторон дезинфицирующее средство для обработки мест общего пользования предоставил комитет городского хозяйства, а технику и инвентарь для обработки обеспечили военнослужащие.
Как сообщал «Байкал-Daily», на санобработку улиц Улан-Удэ изыскали 8 млн рублей из резервного фонда администрации.
В Улан-Удэ военные будут дезинфицировать 66 остановок
Общество, Фото:
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