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В обсерваторах в Иркутской области находятся 314 человек

В обсерваторах в Иркутской области находятся 314 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
77 из них заселились сегодня ночью

На территории Иркутской области развёрнуто семь обсерваторов, в которых находятся 314 человек. 77 из них заселились сегодня ночью. Это транзитные пассажиры рейса Бангкок-Иркутск, проживающие в других регионах. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев.

- Всего 8 апреля из Бангкока прибыло 179 человек. У всех в аэропорту взяты анализы на коронавирусную инфекцию. 102 жителя Иркутской области на спецтранспорте доставлены до мест проживания. Теперь 14 дней они будут находиться на строгой самоизоляции, - сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Также 8 апреля прибыл рейс с 50 пассажирами из Москвы, 16 из них также размещены в обсерваторах, остальные находятся дома на самоизоляции. 10 апреля ожидается рейс из Бангкока.

- Количество людей, прилетающих из Москвы, резко снизилось и в день не превышает 65 человек. Многие понимают сложившуюся ситуацию и сдают билеты. Прибывающие в регион граждане с пониманием относятся к осмотру в аэропорту, соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и медицинских работников. Всё это делается для того, чтобы не допустить распространения инфекции, - отметил Анатолий Прокопьев.
коронавирус
 
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