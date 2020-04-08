В Бурятии Роспотребнадзор дал советы по организации рабочего места школьника дома

Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз
Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.
- Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для достаточного естественного освещения (для ребёнка-правши стол необходимо расположить слева от окна, для ребёнка-левши - справа. Даже при наличии хорошего верхнего освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для ребёнка-правши нужно поставить на столе слева, для ребёнка-левши – справа, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед глазами (чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему). Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм. Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки от глаз. Это позволяет ребёнку держать голову прямо (снимает нагрузку на шейный отдел) и предотвращает развитие близорукости.
Необходимо сохранять во время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.
Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребёнка и столом было расстояние равное ширине его ладони.
- Нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы левой. Обе ноги всей ступней опираются на пол, - отметили в управлении.
Если ребёнок пишет, то опирается о спинку стула поясницей, при чтении материала сидит более свободно, опирается о спинку стула не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины.
Мебель должна соответствовать росту ребёнка.
Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток для снятия локального утомления и общего воздействия.
В Бурятии Роспотребнадзор дал советы по организации рабочего места школьника дома
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятий необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз
Всего в стране зарегистрировано 8 672 случая заболевания
Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru
Не будут начисляться штрафы за несвоевременную оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года
Цель сборника – собрать воедино и систематизировать информацию
Продукты будут выдаваться в школе родителям учеников под роспись и по графику
В республике подвели итоги первых дней дистанционного обучения
Об этом сообщила глава минздрава Евгения Лудупова
Откроет проект 8 апреля заслуженная артистка республики Алена Байбородина.
Всего в республике помощь по доставке пожилым оказывают 950 волонтёров
После тяжёлой болезни скончалась руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» Сэсэгма Ринчинова
Решение о повышении зарплат озвучил глава Алексей Цыденов
В МИДе заверили, что ситуацию «тщательно отслеживают»
Всего в республике создано 24 таких группы
В сравнении с прошлым годом, число инфицированных увеличилось на 15%