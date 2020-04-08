Всего в стране зарегистрировано 8 672 случая заболевания
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек. Выздоровело 580 человек, умерло – 63.
Проведено более 910 тысяч тестов.
В Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. 6 апреля скончалась 73-летняя больная.
В Иркутской области число зарегистрированных случаев увеличилось до 17 человек. Здесь от инфекции скончались два человека.
В Забайкальском крае три случая. Две женщины проходят лечение, один пациент уже вылечился.
В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
Общество, Фото:
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