В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек

Всего в стране зарегистрировано 8 672 случая заболевания



По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек. Выздоровело 580 человек, умерло – 63.



Проведено более 910 тысяч тестов.



В Бурятии зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом. 6 апреля скончалась 73-летняя больная.



В Иркутской области число зарегистрированных случаев увеличилось до 17 человек. Здесь от инфекции скончались два человека.



В Забайкальском крае три случая. Две женщины проходят лечение, один пациент уже вылечился.





