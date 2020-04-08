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В Улан-Удэ опубликовали режим работы «маршруток» на 9 апреля

В Улан-Удэ опубликовали режим работы «маршруток» на 9 апреля
Общество,  Фото:из архива
Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 9 апреля:

- МУП «Управление трамвая»: по маршрутам №1, 2, 4 выйдут 26 вагонов. Интервал движения в часы «пик» – 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.;

- МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31 - по графику выходного дня, 31К – по графику рабочего дня;

- частные перевозчики:

- по маршрутам № 2, 3, 4, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 10-25 мин., в «непиковое время» - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19.00 и в 20.00;
- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6.30 с Первого поля, в 7.30 из микрорайона Сокол;

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обратиться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены. 
общественный транспорт администрация Улан-Удэ
 
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