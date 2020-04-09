В Улан-Удэ потеплеет до +19

Осадков в республике не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля по республике без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, местами 5-10 мороза, днём 15-20, местами 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0-2 мороза, днём 17-19 тепла.



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