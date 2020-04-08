Не будут начисляться штрафы за несвоевременную оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года
Потребителям, у которых наступил срок поверки приборов учёта, она будет произведена не раньше 1 июня 2020 года. «До этого времени необходимо передавать показания счётчиков и оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения в прежнем режиме», сообщили в МУП «Водоканал».
Кроме того, не будут начисляться штрафы за несвоевременную оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года. Эта мера направлена на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.
Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с оплатой за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться в МУП «Водоканал» и заключить соглашение о рассрочке платежа. Заявление можно направить на электронную почту 379900@vdk03.ru, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ сроки поверки водосчётчиков перенесли на июнь
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