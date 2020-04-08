Партия масок поступит в течение недели
До 10 апреля в Иркутскую область поступят 60 тысяч медицинских масок для реализации населению через муниципальные и частные аптеки. До 12 апреля ожидается партия из 900 тысяч масок, которые будут распределены между лечебными учреждениями области. Об этом рассказал генеральный директор АО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» Юрий Сланченко.
- Сегодня мы заключили контракт с ГУФСИН на изготовление 50 тысяч масок для выполнения заявок аптечной сети, - добавил Юрий Сланченко.
Напомним, ранее на склад Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы поступили 100 тысяч медицинских масок, которые были приобретены по поручению исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева. Защитные средства распределили по аптекам для розничной продажи, часть товара осталась в резерве минздрава области.
Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова сообщила, что по линии министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в регион поступило 982 тысячи масок, из них 650 тысяч – для медицинских работников, 10 тысяч – для волонтёров, 322 тысячи – для соцработников и пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании.
- Идёт процедура заключения контракта на поставку ещё 500 тысяч медицинских масок. Они предназначены также для пожилых людей и соцработников, - подчеркнула Валентина Вобликова.
В Иркутскую область поступит около миллиона масок
Общество, Фото:
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