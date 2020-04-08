У 30 тысяч школьников в Бурятии нет возможности обучаться дистанционно

В республике подвели итоги первых дней дистанционного обучения
Министерство образования и науки Бурятии отчиталось об итогах первых дней дистанционного обучения в школах. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пандемии коронавируса было принято решение перевести учеников на дистанционный режим с 6 апреля до особого распоряжения.
- В Бурятии обучается свыше 145 тысяч школьников. На начало учебной недели к дистанционному обучению подключилось более 80 тысяч детей, часть детей не смогла подключиться к онлайн-обучению в силу различных обстоятельств. У более 30 тысяч учеников нет возможности обучаться онлайн из-за отсутствия интернета и возможности его подключения. В таких случаях, учителя отправляют школьникам задания. А ученик, выполнив их, отвечает через мессенджеры Viber или WhattsApp, - рассказали в пресс-службе минобрнауки.
В министерстве отметили, что при массовом использовании интернет-платформ возникают сложности и технические сбои. В данном случае, педагогам оперативно и мобильно переходить на другие образовательные платформы и форматы взаимодействия.
- Для оперативной замены порталов в процессе обучения и оптимального сочетания разных образовательных ресурсов, администрации школ и учителя проводят анализ проблем и ищут пути их решения. Министерство образования и науки Бурятии держит вопрос о дистанционном обучении на ежедневном контроле вместе с региональным методическим центром по дистанционному обучению, созданном на базе БРИОП, - сообщили в ведомстве.
В Бурятии в специальных коррекционных образовательных учреждениях обучается 1736 детей. Все они также вышли на домашнее обучение. Всего в республике 12 таких образовательных учреждений. Дети получают задания от педагогов в мессенджерах и отправляют их на проверку. Таким образом, каждый из них не отстает от учебного плана.
С 19 марта учреждения дополнительного образования также перешли на дистанционную форму. Педагоги учреждений приступили к онлайн-обучению детей через информационно-образовательные платформы и базы данных, различные цифровые инструменты. В основном, общение педагогов с детьми происходит через мессенджеры или чаты в социальных сетях.
Так, ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие» организует обучение с применением интернет-технологий согласно учебной программе каждого объединения.
В центре доп. образования «Эдельвейс» сформирован план дистанционных занятий, который включает видеозанятия и мастер-классы по мультипликации, 3D-анимации, скульптингу, рисованию, кройке и шитью, игре на гитаре. На официальном сайте размещены специальные видеоматериалы арт-студий и кружков, а также уроки 3D-моделирования.
В Доме творчества Железнодорожного района Улан-Удэ воспитанники театральной студии выполняют различные упражнения и записывают процесс выполнения заданий на видео, которое направляют на проверку педагогу.
- Многие учреждения дополнительного образования столкнулись с рядом проблем. Это связано с тем, что происходят сбои с интернет-соединением, и у некоторых воспитанников отсутствует необходимая техника. Тем не менее, проблемы разрешаются планомерно и достаточно эффективно, - добавляют в пресс-службе минобрнауки республики.
У 30 тысяч школьников в Бурятии нет возможности обучаться дистанционно
Общество, Фото:
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