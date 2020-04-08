Врачи «инфекционки» в Улан-Удэ не собираются увольняться

Об этом сообщила глава минздрава Евгения Лудупова
Медицинские работники инфекционной больницы не собираются увольняться, несмотря то, что им из-за карантина приходится жить в своём учреждении. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
- На сегодня только два человека, две санитарки прекращают работу, они выводятся в обсерватор. Никто из врачей, из средних медицинских работников не ставит такую задачу, - заверила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», больше сотри медицинских работников инфекционной больницы ушли на карантин сразу первого случая выявления коронавируса. Они буквально живут в больнице. Для них переоборудовали подвальное помещение. В коридорах и кабинетах установили кровати.
После этого известия многие жители Бурятии не остались в стороне и различными способами выражали свою благодарность. Предприниматели одаривали работников больницы фруктами, необходимыми принадлежностями и даже подарили биотуалет, поскольку на этаже не было санузла.
Сегодня Евгения Лудупова сообщила, что очень важно поддерживать моральный дух работников.
- Очень много от людей слов поддержки. Вот сейчас позвонила одна компания, предлагает цветы принести. Кто-то фотографии хорошие, добрым словом… У нас есть дополнительный счёт на врачебной палате, он тоже каждый день приходят добрые вести. Люди готовы помогать, - сообщила министр.
Также она доложила, что по некоторым больницам есть трудности с количеством медработников, поскольку некоторые из них находятся на карантине. Но в целом нехватки персонала она не отметила. Поскольку сейчас приостановлены плановые госпитализации, приёмы пациентов в поликлиниках и частных медорганизациях, на врачей снизилась нагрузка. Поэтому в случае необходимости привлекают их.
- Мы привлекли уже сотрудников «Диамеда», один доктор с «Ритма» хочет работать. Поэтому на открытие наших коек привлекаются врачи с медицинских организаций республики, - сказала Евгения Лудупова.
Также она сообщила, что имеется резервный фонд и схема замены медработников.
- Мы считаем, что мы справимся, - заключила министр.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ дополнительно откроют 128 инфекционных коек.
На сегодня в Бурятии 54 случая заражения коронавирусом.
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