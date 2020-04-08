Особо противопожарный режим вводится в Забайкалье

Он вводится на территории некоторых районов края
Постановлением губернатора Забайкалья с 9 апреля вводится особо противопожарный режим в границах некоторых районов края. Муниципалитеты, входящие в этот список, должны соблюдать особые правила.
В список муниципалитетов, где вводится особо противопожарный режим входят: «Агинский район», Акшинский район, Александро-Завадский район, Балейский район, Борзинский район, Газимуро-Заводский район, Дульдургинский район, Забайкальский район, Калганский район, Карымский район, город Краснокаменск и Краснокаменский район, Кыринский район, Красночикойский район, Могойтуйский район, Могочинский район, Нерчинско-Заводский район, Нерчинский район, Оловяннинский район, Ононский район, Петровск-Забайкальский район, Приаргунский район, Сретенский район, Тунгокоченский район, Улётовский район, Хилокский район, Чернышевский район, Читинский район, Шелопугинский район, Шилкинский район, городские округа «Посёлок Агинское», ЗАТО п. Горный, города Петровск-Забайкальский, Чита.
Такой режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населённых пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведёт к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии с 6 апреля введён особый противопожарный режим в границах 17 районов. На севере республики, в границах Баунтовского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальский района, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.
Особо противопожарный режим вводится в Забайкалье
Общество, Фото:
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