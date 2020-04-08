Апрельские концерты Бурятской филармонии перенесены на осень

Билеты на перенесённые концерты будут действительны
В связи с указом президента России №239 от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» в афише Бурятской филармонии произошли изменения.
Так, концерт ансамбля «Солисты Москвы» (16.04) – перенесли на осень (дата будет объявлена на сайте филармонии); концерт Академии камерной музыки (18.04) отменили; выступление группы «The Чиж & Со» (27.04) перенесли на осень (дата будет объявлена позже).
Как сообщили в пресс-службе учреждения, билеты на перенесённые концерты будут действительны, поэтому вы можете сохранить их. Для тех, кто решил вернуть билеты:
- если зрители покупали билеты онлайн, им нужно ознакомиться с инструкцией: https://ulan-ude.kassy.ru/text/pravila-vozvrata-biletov/;
- если они покупали билеты в кассе или у распространителей, то их просят дождаться завершения ограничительных мер. После билеты можно будет вернуть в кассу.
Билеты на перенесённые концерты будут действительны
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