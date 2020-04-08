В Бурятии актёры проведут прямые эфиры в Instagram

Откроет проект 8 апреля заслуженная артистка республики Алена Байбородина.
С 8 апреля в режиме самоизоляции в аккаунте Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Instagram (@grdt_uu) пройдут прямые эфиры с артистами. Модератором бесед станет PR-менеджер театра Юлия Федосова, которая задаст актёрам интересные вопросы о том, как они проводят время в самоизоляции, о творчестве и жизни.
Первый прямой эфир пройдёт вечером 8 апреля с участием заслуженной артистки Бурятии, лауреатом государственной премии Бурятии Аленой Байбородиной. Она знакома зрителям по ролям Марии Небылицы в спектакле «Фронтовичка», Купавиной в «Волках и овцах», Йованки в «Наводнении», леди Анны в «Ричарде III» и других.
10 апреля пройдёт прямой эфир с Владимиром Барташевичем, который исполнил роли Ричарда III в одноимённом спектакле, Евгения Онегина в недавней премьере по мотивам Александра Пушкина, Аполлона Мурзавецкого в «Волках и овцах», Расплюева в «Смерти Тарелкина» и многих других.
- 11 апреля состоится творческая онлайн-встреча с актрисой Еленой Ербаковой, которая совсем недавно окончила съёмки в российском фильме «Сердце Пармы», где снималась с Евгением Мироновым, Фёдором Бондарчуком, Еленой Пановой и другими известными актёрами. В театре её можно увидеть в ролях Марты в спектакле «Сказка странствий», Мавруши в «Смерти Тарелкина», певицы в «Онегине», Глафиры в «Волках и овцах» и др., - сообщили в пресс-службе театра.
12 апреля пройдёт прямой эфир с заслуженным артистом Бурятии Александром Кузнецовым, который занят практически во всех спектаклях театра. Он знаком зрителям по ролям Епиходова в постановке «Вишневый сад», Драгана в «Наводнении», Орландо в «Сказке странствий», Джерри в «Двое на качелях», Матиеса в «Пьяных» и т.д.
Далее график прямых эфиров будет уточняться – более подробная информация появится в официальных аккаунтах драмтеатра в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.
Как сообщал «Байкал-Daily», Государственный бурятский академический театр драмы также запустил аналогичный онлайн-проект в социальной сети Instagram. Артисты театра общаются со своими подписчиками с 5 апреля.
В Бурятии актёры проведут прямые эфиры в Instagram
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