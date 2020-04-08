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В Бурятии актёры проведут прямые эфиры в Instagram

В Бурятии актёры проведут прямые эфиры в Instagram
Общество, 
Откроет проект 8 апреля заслуженная артистка республики Алена Байбородина.

С 8 апреля в режиме самоизоляции в аккаунте Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Instagram (@grdt_uu) пройдут прямые эфиры с артистами. Модератором бесед станет PR-менеджер театра Юлия Федосова, которая задаст актёрам интересные вопросы о том, как они проводят время в самоизоляции, о творчестве и жизни.

Первый прямой эфир пройдёт вечером 8 апреля с участием заслуженной артистки Бурятии, лауреатом государственной премии Бурятии Аленой Байбородиной. Она знакома зрителям по ролям Марии Небылицы в спектакле «Фронтовичка», Купавиной в «Волках и овцах», Йованки в «Наводнении», леди Анны в «Ричарде III» и других.

10 апреля пройдёт прямой эфир с Владимиром Барташевичем, который исполнил роли Ричарда III в одноимённом спектакле, Евгения Онегина в недавней премьере по мотивам Александра Пушкина, Аполлона Мурзавецкого в «Волках и овцах», Расплюева в «Смерти Тарелкина» и многих других.

- 11 апреля состоится творческая онлайн-встреча с актрисой Еленой Ербаковой, которая совсем недавно окончила съёмки в российском фильме «Сердце Пармы», где снималась с Евгением Мироновым, Фёдором Бондарчуком, Еленой Пановой и другими известными актёрами. В театре её можно увидеть в ролях Марты в спектакле «Сказка странствий», Мавруши в «Смерти Тарелкина», певицы в «Онегине», Глафиры в «Волках и овцах» и др., - сообщили в пресс-службе театра.

12 апреля пройдёт прямой эфир с заслуженным артистом Бурятии Александром Кузнецовым, который занят практически во всех спектаклях театра. Он знаком зрителям по ролям Епиходова в постановке «Вишневый сад», Драгана в «Наводнении», Орландо в «Сказке странствий», Джерри в «Двое на качелях», Матиеса в «Пьяных» и т.д.

Далее график прямых эфиров будет уточняться – более подробная информация появится в официальных аккаунтах драмтеатра в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram.

Как сообщал «Байкал-Daily», Государственный бурятский академический театр драмы также запустил аналогичный онлайн-проект в социальной сети Instagram. Артисты театра общаются со своими подписчиками с 5 апреля. 
Русский драмтеатр актеры коронавирус
 
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